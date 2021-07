PS5 : le support des SSD M.2 est disponible en bêta

Sony propose une version bêta du système de la PS5 avec la prise en charge des SSD M.2. Les joueurs peuvent ainsi étendre le stockage et avoir plus que les 825 Go de la console. C’est intéressant pour ceux qui ont beaucoup de jeux.

Arrivée du support des SSD M.2 avec la PS5 (en bêta)

Brancher n’importe quel SSD ne fonctionne pas. En effet, Sony a mis un modèle très rapide dans sa console et il faut que le modèle des utilisateurs soit similaire pour que l’expérience de jeu soit similaire. Voici les conditions de Sony concernant le SSD M.2 pour la PS5 :

Interface : SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4

SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 Capacité : 250 Go à 4 To

250 Go à 4 To Structure de refroidissement : pour utiliser un disque SSD M.2 avec votre console PS5, celui-ci doit être équipé d’un système de dissipation de la chaleur efficace doté d’une structure de refroidissement, comme un dissipateur thermique. Vous pouvez en ajouter un vous-même à votre disque SSD M.2, que celui-ci soit simple ou double face. Il existe également des disques SSD M.2 dotés de structures de refroidissement (comme des dissipateurs thermiques) intégrées.

pour utiliser un disque SSD M.2 avec votre console PS5, celui-ci doit être équipé d’un système de dissipation de la chaleur efficace doté d’une structure de refroidissement, comme un dissipateur thermique. Vous pouvez en ajouter un vous-même à votre disque SSD M.2, que celui-ci soit simple ou double face. Il existe également des disques SSD M.2 dotés de structures de refroidissement (comme des dissipateurs thermiques) intégrées. Vitesse de lecture séquentielle : Vitesse d’au moins 5 500 Mo/s recommandée

Vitesse d’au moins 5 500 Mo/s recommandée Largeur du module : 22 mm (disques d’une largeur de 25 mm non pris en charge)

22 mm (disques d’une largeur de 25 mm non pris en charge) Format : 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110 (type M.2)

2230, 2242, 2260, 2280 et 22110 (type M.2) Type de socket : Socket 3 (clé M)

Socket 3 (clé M) Dimensions totales avec la structure de refroidissement : moins de 110 mm (longueur) x 25 mm (largeur) x 11,25 mm (hauteur)

moins de 110 mm (longueur) x 25 mm (largeur) x 11,25 mm (hauteur) Longueur : 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm (selon le type de format, comme indiqué ci-dessus)

30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm (selon le type de format, comme indiqué ci-dessus) Largeur : Un module SSD M.2 de 22 mm de largeur est requis. La structure totale (structure de refroidissement supplémentaire comprise) ne doit pas dépasser 25 mm

Un module SSD M.2 de 22 mm de largeur est requis. La structure totale (structure de refroidissement supplémentaire comprise) ne doit pas dépasser 25 mm Hauteur : La hauteur totale du disque SSD M.2 et de sa structure de refroidissement (par exemple, un dissipateur thermique), que cette dernière soit intégrée ou ajoutée à part, doit être inférieure à 11,25 mm

Installer le SSD et transférer les jeux

Il y a ensuite la partie pour installer le SSD M.2 dans sa PS5. Sony explique qu’il faut un tournevis cruciforme de taille 1 et une petite lampe-torche « si besoin ». La procédure complète est à retrouver sur cette page à la section « Comment ajouter un disque SSD M.2 à une console PS5 ».

Une fois le SSD en place, voici la procédure pour transférer les jeux dessus :

Accédez à l’écran d’accueil de vos jeux et sélectionnez Bibliothèque de jeux .

. Sélectionnez les données que vous souhaitez déplacer, appuyez sur la touche Options, puis sélectionnez Déplacer des jeux et applications .

Si vous utilisez à la fois un disque SSD M.2 et un lecteur USB de stockage étendu, accédez à l’onglet Éléments que vous pouvez déplacer vers un stockage SSD M.2 .

. Si vous utilisez à la fois un disque SSD M.2 et un lecteur USB de stockage étendu, accédez à l’onglet . Cochez les cases correspondant aux jeux et applications que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez Déplacer.

Sony ne dit pas encore quand la version finale du logiciel de la PS5 avec le support des SSD M.2 sera disponible. Mais cela devrait être une question de semaines tout au mieux.