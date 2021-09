Gaming Finger Sleeve : Razer dévoile des capuchons de doigts pour le jeu sur mobile !

Razer n’est jamais à court d’idées lorsqu’il s’agit de lancer sur le marché un nouvel accessoire gaming : paille télescopique, chewing-gum « énergisant », chaussons, boissons revigorantes, tout y passe, jusqu’aux concepts les plus farfelus. Le Razer Gaming Finger Sleeve vient de se rajouter à cette longue liste d’accessoires étranges, qui peinent souvent à nous convaincre de leur utilité réelle. Et ça ne risque pas de s’arranger avec les Razer Gaming Finger Sleeve, qui sont des capuchons pour doigts destinés à améliorer les performances joueurs mobiles !

Composés de fibres d’argent, ultra fins (0,8mm d’épaisseur), absorbeurs de transpiration et surtout lavables, ces petits capuchons promettent d’augmenter la réactivité tout en éliminant au passage les petits soucis inhérents à l’usage de ses doigts « nus » (transpiration, peau qui frotte et ne glisse pas suffisamment sur l’écran, etc.).

Les Razer Gaming Finger Sleeve sont proposés à la vente sur le site du fabricant au prix de 9,99 dollars (pour un seul capuchon à priori). Cher, mais que ne ferait-on pas pour arborer le logo Razer en toute occasion…