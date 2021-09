Dying Light 2 est encore reporté, cette fois au début de 2022

Ceux qui voulaient jouer à Dying Light 2 vont devoir encore patienter, sachant que le jeu est maintenant reporté au 4 février 2022. La date de sortie jusqu’à présent était le 7 décembre 2021. Pour rappel, la toute première date de sortie du jeu était le printemps 2020.

Nouvelle date de sortie pour Dying Light 2 : 4 février 2022

C’est via Twitter que Paweł Marchewka, le patron de Techland (le studio derrière Dying Light 2), a annoncé le report au 4 février 2022. « L’équipe progresse régulièrement dans la production et le jeu est proche de la ligne d’arrivée », a déclaré le dirigeant. « Le jeu est terminé et nous le testons actuellement. C’est de loin le plus grand et le plus ambitieux projet que nous ayons jamais réalisé. Malheureusement, nous avons réalisé que pour avoir le jeu au niveau que nous envisageons, nous avons besoin de plus de temps pour le peaufiner et l’optimiser », a-t-il reconnu. « Nous sommes désolés de vous faire attendre un peu plus longtemps, mais nous voulons que le jeu réponde à vos plus grandes attentes lors de sa sortie et nous ne voulons pas faire de compromis sur ce point ».

En guise de consolation, Paweł Marchewka a déclaré que les fans peuvent s’attendre à des avant-premières des versions console et PC du jeu dans le courant du mois d’octobre.

Dying Light 2 est prévu sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One et Xbox Series X. La suite enverra les joueurs dans la ville, décrite par Techland comme « le dernier bastion de l’humanité dans la lutte » contre le virus qui a transformé la population de Harran en créatures zombiesques dans le premier Dying Light. Le cycle jour-nuit et les déplacements inspirés du parkour du jeu original seront de retour dans la suite. Les joueurs prendront le contrôle d’un nouveau protagoniste, Aiden Caldwell, qui se joint à un groupe de survivants connu sous le nom de Nighttrunners.