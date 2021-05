Dying Light 2 : sortie le 7 décembre et nouvelle bande-annonce

Dying Light 2 Stay Human a maintenant une date de sortie : ce sera le 7 décembre 2021. Le jeu de zombies en monde ouvert sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Techland, le studio derrière Dying Light 2 Stay Human, a fait l’annonce ce soir lors d’un rendez-vous en ligne. Cette suite enverra les joueurs dans la Cité, décrite par Techland comme « le dernier bastion de l’humanité » dans la lutte contre le virus qui a transformé la population de Harran en créatures zombies dans Dying Light premier du nom. Le cycle jour-nuit et les déplacements inspirés du parkour du jeu original seront de retour dans le nouvel épisode. Les joueurs prendront le contrôle d’un nouveau protagoniste, Aiden Caldwell, qui se joint à un groupe de survivants connu sous le nom de Nighttrunners.

Pour l’occasion, Techland propose une nouvelle bande-annonce du jeu. Elle dure près de huit minutes et permet de voir du gameplay.

Pour rappel, Techland avait annoncé Dying Light 2 Stay Human pour la première fois lors de l’E3 en 2018. Le studio avait dévoilé le gameplay un an plus tard. Le jeu aurait dû sortir au printemps 2020 à l’origine, avant d’être repoussé sans nouvelle date de sortie. Désormais, nous savons que ce sera le 7 décembre 2021.

Avant la sortie, les joueurs pourront retrouver un nouveau pack comprenant le premier Dying Light et tout son contenu téléchargeable, appelé Dying Light Platinum Edition. Cette version est disponible sur PS4, PC et Xbox One.