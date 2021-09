Xbox Game Pass : un spot complètement fou de 11 minutes !

Le service communication de Xbox n’a plus aucune limites. Après 2 spots faussement vintage (mais vraiment délirants), la division jeu de Microsoft nous livre une long trailer de 11 minutes, toujours aussi barré, pour nous vanter les mérites et surtout le contenu gargantuesque du Xbox Game Pass. Chaque présentation de contenus (jeux de course, de stratégie, FPS, etc.) est précédé d’une séquence qui pastiche la mode du coaching moderne, qu’il soit « zen », ASMR, ou axé émulation de groupe. Le sous titre de la vidéo, « A Guided Visualization for Inner Space » (traduction : « Une visualisation guidée de l’espace intérieur) annonce franchement la couleur, et on n’est pas déçu du voyage.

Hades, Psychonauts 2, Doom Eternal, le spot égrène de nombreux titres phares du service

Le dernier pointage du Game Pass indiquait que le service en était à 18 millions d’abonnés, mais c’était déjà il y a plusieurs mois. Des bruits de couloir, très crédibles mais pas encore officiels, laissent entendre que le service aurait franchi tout récemment la barre des 25 millions d’abonnés. Disponible pour PC et Xbox, le Xbox Game Pass propose près de 400 jeux pour 10 euros mensuel (abonnement de base), ou 13 euros avec les titres EA Play inclus au service.