Speeder, la première moto volante de type VTOL, passe à la phase commerciale ! Le société Jetpack Aviation a lancé les précommandes de l’engin futuriste quelques semaines seulement après une série de tests concluants. A engin d’exception prix d’exception : le Recreational Speeder se destinera à une clientèle particulièrement aisée puisque le prix du modèle de base a été fixé à 320 000 dollars ! Et encore ne s’agit-il là que du Speeder « grand public » ; un second modèle, le Military/Commercial Speeder, se destinera aux pilotes accomplis, avec sans doute des niveaux de tarif encore plus stratosphériques !

Le Recreational Speeder peut voler à la vitesse maximale de 96 km/h, et ce pendant… une quinzaine de minutes à peine. C’est peu (surtout à ce prix) et Jetpack Aviation ne laisse pas franchement entendre que cette autonomie misérable subira des améliorations dans un avenir proche. Le modèle Military/Commercial peut atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h, mais là encore, il faudra se contenter d’une autonomie faiblarde (entre 10 et 22 minutes).

Le modèle Recreationnal sera doté d’un mode de vol « autonome », qui facilitera les manoeuvres

Les premières livraisons devraient avoir lieu en 2023 (soit un report de trois ans sur la date initiale)… si d’ici là l’engin obtient toutes les autorisations de vol nécessaires. La FAA aurait déjà donné son accord, mais l’on ne connait encore pas l’éventail des contraintes de vol relatives à cette autorisation.