Comme Samsung, Xiaomi promet maintenant 4 ans de mises à jour

Xiaomi va faire comme Samsung en proposant trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité. Ce sera du moins le cas pour les Xiaomi 11T et 11T Pro. Leur présentation se fera le 15 septembre.

Comme l’explique Xiaomi, les quatre ans de mises à jour vont permettre aux clients de bénéficier « d’une meilleure expérience utilisateur et d’une sécurité des données à plus long terme ». La marque note toutefois que ses autres smartphones ne vont pas s’aligner. Ce sera du moins le cas pour les modèles existants. Il faut donc qu’espérer que le groupe fasse le nécessaire avec les modèles à venir.

« Grâce aux améliorations continues apportées au matériel des smartphones, le cycle de vie d’un smartphone s’allonge progressivement, ce qui signifie que les utilisateurs ne sont pas tenus de remplacer leurs smartphones aussi fréquemment », déclare Albert Shan, responsable des produits et de la technologie chez Xiaomi. « C’est pourquoi de plus en plus de consommateurs accordent une grande importance au fait de recevoir les dernières mises à jour du système d’exploitation, ainsi que les dernières fonctionnalités ». Il fait savoir que le constructeur s’engage à proposer « un matériel de pointe et des performances durables ».

Comme dit précédemment, Xiaomi ne compte pas proposer trois ans de mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité sur ses smartphones existants. « Ce n’est pas une tâche simple pour Xiaomi », assure Albert Shan. Mais la porte n’est pas fermée pour le futur. De plus, le responsable évoque un point positif pour l’environnement et « une démarche progressive qui va dans le sens des objectifs de durabilité et de responsabilité environnementale de Xiaomi ».