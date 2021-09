Xiaomi date la présentation de ses Xiaomi 11T et 11T Pro

Xiaomi vient officiellement d’annoncer sur son compte Twitter la date de présentation de ses prochains flagships haut de gamme, les Xiaomi 11T et 11T Pro. D’autres produits pourraient être dévoilés lors de cette keynote. Les 11T et 11T Pro seront les premiers mobiles Xiaomi à le plus porter le nom de marque « Mi ». Les rumeurs tablent sur des smartphones équipés de dalles OLED 120 Hz, d’un gros bloc photo (64 ou 200 Mpx selon les « fuites »), d’une batterie avec recharge giga rapide 120 W, et de processeurs MediaTek (11T) ou Snapdragon 888 (11T Pro). Le tarif devrait se situer dans le haut du panier (aux alentours des 600-700 euros), ce qui reste bien en deçà des prix pratiqués par les concurrents Samsung et Apple.

This September, we are bringing the spotlight back, this time to a series of flagship devices and more! 2021.9.15|20:00 GMT+8#XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/pf0IyiH7ZK — Xiaomi (@Xiaomi) September 5, 2021