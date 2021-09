Android 12 : la dernière bêta est disponible, quelques semaines avant la version finale

Google propose aujourd’hui la bêta 5 d’Android 12. Il s’agit de l’ultime version avant la version finale qui arrivera « dans quelques semaines » selon les dires de Google. Le groupe ne communique toujours pas une date de sortie précis.

Dernière bêta pour Android 12

« Alors que nous peaufinons la nouvelle version d’Android, nous vous proposons aujourd’hui une dernière bêta pour vous aider dans vos tests et votre développement. Pour les développeurs, c’est le moment de s’assurer que vos applications sont prêtes ! », indique Google.

La bêta 5 d’Android 12 comporte les derniers correctifs et optimisations qui n’étaient pas inclus dans la bêta 4.1 à la fin du mois dernier. Il est conseillé aux développeurs de boucler les tests et de publier les mises à jour des applications qui prennent en charge Android 12, ainsi que d’utiliser le SDK et les dernières bibliothèques. Les principaux changements à tester comprennent le tableau de bord de la confidentialité, les indicateurs du micro et de l’appareil photo, les boutons de réglage rapide et les notifications de lecture du presse-papiers.

La bêta 5 d’Android 12 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis les réglages de votre appareil si vous avez déjà la précédente version. Sinon, vous pouvez faire une installation manuelle avec le fichier OTA ou l’image disque.