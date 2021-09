Quelles sont les tendances et innovations du e-commerce ?

Les commerces en ligne se sont multipliés au cours de ces dernières années. La pandémie de Covid-19 avait d’ailleurs amené énormément de marques et de points de vente physique vers l’e-commerce. D’après les informations de sendcloud, 36% des consommateurs européens songent à adopter le shopping en ligne après le Covid-19. Les commerçants traditionnels ont, quant à eux, enregistré une baisse de 60% de leurs ventes.

Une enquête sectorielle menée par Euromonitor International avait révélé que 72% des professionnels de la vente au détail ont déclaré que la crise sanitaire avait accéléré leurs plans de numérisation d’au moins un à deux ans et 21% ont déclaré que le Covid a accéléré leurs plans de trois ans au moins.

Au vu de ces pourcentages, il est ainsi évident que l’e-commerce a pris une place prépondérante dans le quotidien de nombreux commerçants et consommateurs. D’où l’intérêt de connaître ce que sont actuellement les tendances et innovations du e-commerce.

Le télé-achat 2.0

A l’origine, le télé-achat est une technique marketing qui consiste à présenter et vendre des produits et/ou des services à travers la télévision. Appelé aussi téléshopping, le télé-achat a pour principal objectif de vendre à distance, que cela soit à travers le téléphone, la télévision ou encore Internet.

A noter qu’auparavant, le télé-shopping n’était réservé à qu’aux acteurs de la télévision mais ces dernières années, on assiste à une démocratisation de cette technique grâce à l’accès à Internet.

Concrètement, chaque commerçant peut aujourd’hui directement interagir avec une audience locale ou internationale. Comment ? En présentant lui-même ses produits et/ou services grâce au Live Stream Shopping. Comme lors d’une diffusion télévisée, ils peuvent présenter des produits à la vente, en live, via leurs sites web ou leurs pages de réseaux sociaux.

Les vendeurs peuvent ainsi interagir avec les clients via un tchat et ces derniers peuvent directement acheter leurs produits auprès des vendeurs, sans besoin d’intermédiaire.

C’est notamment le cas de la marque Tommy Hilfiger qui s’est lancée dans le live stream en 2020 : https://global.tommy.com/live.

L’e-commerce éthique

L’e-commerce éthique est une pratique qui vise à mettre en avant des engagements tels que l’éco-responsabilité, la transparence des prix et des processus, les valeurs d’entreprise et le respect de l’être humain. En d’autres termes, l’e-commerce éthique, est une activité de vente en ligne qui respecte les critères sociaux et environnementaux.

Ce caractère éthique tient compte de l’inclusion de toutes personnes touchées par un handicap ou se trouvant dans une situation particulière. Par ailleurs, la dimension éthique introduit également la considération et la reconnaissance des êtres humains dans la chaîne de valeur de l’activité en ligne.

Ainsi, l’e-commerce éthique consiste à adopter des pratiques éco-responsables à travers lesquelles les consommateurs seront informés de la provenance de leurs achats et de leur fabrication.

La réalité augmentée

La réalité augmentée peut être définie comme la fusion du monde réel et du monde digital. Dans le milieu marketing, la réalité augmentée apporte une valeur ajoutée aux clients en attirant leur attention sur le caractère innovant de la réalité augmentée.

Une entreprise peut alors fournir des informations en temps réel à ses clients. La mise en relation peut alors se faire de manière plus immédiate et personnelle.

Concrètement, une boutique en ligne peut optimiser l’expérience d’un client grâce à la réalité augmentée.

Pour ce faire, elle peut utiliser des applications mobiles comme l’essayage virtuel ou essayage 3D, qui consiste à permettre aux clients de tester un produit sur leurs corps avant de les acheter.

Voici un exemple plus parlant avec la marque Mister Spex qui propose l’ « Essaie 3D en ligne » de différentes paires de lunettes.

L’intelligence artificielle

A l’heure actuelle, il est possible d’utiliser des outils d’intelligence artificielle pour améliorer l’expérience des clients en ligne grâce à une personnalisation du contenu et de l’expérience client.

Pour le moment, l’utilisation de l’intelligence artificielle pourrait permettre de faire gagner un temps précieux aux internautes, d’améliorer l’efficacité des dispositifs publicitaires et de mettre en place des solutions algorithmiques qui permettront, par exemple, de perfectionner les chatbots, d’obtenir des recommandations produits sur-mesure et de monter une stratégie marketing personnalisée.

L’e-commerce sans stock

Pour vendre facilement et rapidement des produits sur Internet, créer une boutique sans stock peut s’avérer être la meilleure solution. Ce business, également appelé dropshipping, vous permet de vendre les produits d’un fournisseur sans avoir à gérer la logistique ni à acheter des produits au préalable.

Lorsque vous générez une vente sur votre site, vous n’avez qu’à contacter votre fournisseur et lui donner les informations relatives au client, comme sa commande et son lieu de livraison. C’est le fournisseur qui va se charger de la livraison de la commande et vous n’aurez qu’à récupérer la marge que vous aurez effectué sur cette vente.

Par conséquent, il n’y a pas besoin de disposer d’un stock. C’est le fournisseur qui gère les stocks et la livraison. L’investissement de départ est donc limité. Ce qui permet à l’e-commerçant de se concentrer sur son coeur de métier : la vente en ligne.

Pour créer une boutique en ligne sans stock pérenne et suivre les différentes tendances énumérées ci-dessus, il est important, de vous orienter vers des fournisseurs en France ou en Europe. Testez toujours les produits avant de les revendre et fixez des prix corrects. Enfin, ne vendez surtout pas de contrefaçons.

Avec un dropshipping éthique et respectueux, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir dans ce business.

[Sponso]