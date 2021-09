La société chinoise Xpeng Robotics dévoile un robot-licorne pour les enfants

Fini le cheval de bois à bascule, place au Robot Licorne ! La startup chinoise Xpeng Robotics vient de dévoiler le Robotic Unicorn, un robot quadrupède entièrement destiné aux enfants. Si l’on en croit le trailer de présentation, les petits bambins pourront même se balader à dos de robot ! Malgré ses fonctions orientées « loisir », le Robotic Unicorn est un vrai robot, capable de cartographier son environnement, de reconnaitre les visages et peut aussi avancer sur différents types de surface. Xpeng promet même des « interactions émotionnelles », une déclaration qui tient pour l’instant de la pure science-fiction.



Le robot-licorne n’a pas encore de prix, mais au vu du public cible, il serait tout de même étonnant que l’engin atteigne les tarifs absolument délirants des robots plus professionnels de type Spot (ce dernier coûte 75 000 dollars). Xpeng ne se prononce pas plus sur une possible date de sortie, et quelque chose nous dit que dans le meilleur des cas, le robot-licorne mettra du temps à sortir du marché chinois…