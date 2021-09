Porsche Mission R : la Porsche électrique et futuriste qui grimpe à 1100 chevaux

Porsche a profité du Salon de Munich pour nous dévoiler son futur bolide… qui a tout du bolide du futur. La Porsche Mission R est un monstre électrique de 1100 chevaux qui emprunte certains de ses éléments à la Taycan (comme les phares LED à l’avant) et d’autres à la Porsche 911 (l’aileron arrière). L’habitacle ultra moderne est en partie composé de fibres naturelles, et ce type de matériau « propre » se retrouve aussi au niveau des jupes latérales et du splitter.

A l’intérieur de l’habitacle, un écran de grande dimension permet affiche des images des caméras externes. Un second écran est même prévu… pour le suivi des données biométriques du conducteur ! Le moteur est composé de deux blocs électriques. Celui situé à l’avant grimpe jusqu’à 435 chevaux et celui à l’arrière carbure à 653 chevaux, soit 1088 chevaux au total !

Résultat, ce bolide passe du 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes et la vitesse maximale grille la limite des 300 km/h. Ce concept-car pourrait désormais servir de modèle de référence pour de prochains véhicules de course tout électrique. En fait, c’est à souhaiter…