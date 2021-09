Samsung arrête les mises à jour mensuelles pour le Galaxy Note 9

Samsung a mis fin aux mises à jour mensuelles en ce qui concerne le Galaxy Note 9. Le smartphone bascule désormais sur une mise à jour chaque trimestre.

L’abandon des mises à jour mensuelles pour le Galaxy Note 9 n’est pas réellement une surprise. Samsung a sorti ce téléphone de 6,4 pouces en août 2018 et il a célébré son troisième anniversaire. Le constructeur a donc décidé de ne plus le maintenir autant à jour qu’auparavant, mais reste malgré tout sur un rythme correct. Les mises à jour chaque trimestre devraient durer pendant un an. À ce moment, Samsung devrait basculer sur deux mises à jour par an, avant de complètement abandonner le support.

Parallèlement aux changements du Galaxy Note 9, plusieurs autres téléphones ont vu le calendrier modifié sur la page de Samsung. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont tous deux été ajoutés à la liste du support pour les mises à jour mensuelles, tout comme le Galaxy A52s 5G. La section des mises à jour trimestrielles a accueilli les Galaxy A03s et Galaxy F42 5G. Le Galaxy A10s est pour sa part passé à une mise à jour par semestre. Enfin, Samsung a complètement abandonné le support du Galaxy S8 Lite et du Galaxy Note FE.