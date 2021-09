Des Google Pixel 3 se bloquent sans raison apparente

De plus en plus de propriétaires avec un Google Pixel 3 ou Pixel 3 XL se plaignent que le smartphone se bloque complètement. Les premiers témoignages remontent à la fin 2020, mais se voulaient assez rares. Le nombre de cas augmente depuis quelques mois, et ce de manière significative.

Divers fils de discussion sur Reddit et les forums d’assistance de Google font état des Pixel 3 qui sont bloqués et ne répondent plus du tout. Des utilisateurs disent que leur smartphone a redémarré une fois et a décidé de ne plus lancer Android. Ils sont donc dans une impasse. Cependant, en branchant le téléphone sur un PC, l’appareil est identifié sous la forme « QUSB_BULK_CID:xxxx_SN:xxxxxxxx ». Cela indique que les personnes qui ont des Pixel 3 bloqués sont coincés en mode EDL.

Le mode EDL (emergency download) est un mode de démarrage spécial que l’on trouve sur les appareils utilisant des puces Qualcomm et qui peut être utilisé pour flasher des firmware afin que vous puissiez réinitialiser votre appareil si ce genre de scénario se produit. Normalement, le simple fait de maintenir son doigt sur le bouton d’allumage devrait permettre de quitter le mode EDL et ainsi tomber sur Android. Mais ce n’est pas ce qui se produit ici et les appareils restent bloqués.

Certains pensent que c’est l’une des mises à jour de sécurité qui en est la cause, tandis que d’autres affirment qu’un dysfonctionnement matériel est à l’origine de ce problème, similaire au problème de bootloop de LG à l’époque. Quoi qu’il en soit, en l’absence d’une déclaration officielle de Google, tout le monde peut se demander ce qui provoque le blocage de ces téléphones.