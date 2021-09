Rick & Morty : un trailer live-action avec Christopher Loyd !

Le saviez-vous ? La série animée satirique Rick & Morty a été largement inspirée par un autre grand classique de la geek-culture, la trilogie Retour vers le Futur ! Le tout premier épisode de Rick & Morty est en effet une parodie de la trilogie intitulée The Real Animated Adventures of Doc and Mharti, et c’est à la suite de cette parodie que Justin Rolan en fera la série que l’on sait. Histoire peut-être de boucler la boucle, Adult Swim vient de diffuser un étrange teaser live-action de Rick & Morty avec Christopher Loyd (aka « le Doc ») dans le rôle de Rick et Jaeden Lieberher (Ca) dans celui de Morty.

Qu’est-ce à dire, Adult Swim préparerait-il vraiment un live-action de sa série ? C’est évidemment peu probable, et il ne reste donc plus que l’option « teaser ». Sachant que l’épisode à venir est le grand final, tout reste à priori possible…