Les Français apprennent mieux l’anglais avec le streaming, plutôt que l’école

Voir des films et séries en streaming sur Netflix et les autres plateformes facilite l’apprentissage de l’anglais pour les Français, en comparaison avec l’école. C’est en tout cas ce qui ressort d’un sondage réalisé par YouGov pour le compte de Berlitz France Licorne, un spécialiste en langue et communication interculturelle.

Près de trois quarts des Français estiment que l’anglais appris à l’école ne leur a pas été utile à l’âge adulte, avec 40% qui sont certains de cette affirmation. Selon eux, les films et séries sur Netflix, Disney+, Prime Video et les autres plateformes sont un moyen beaucoup plus intéressant pour apprendre l’anglais, grâce à la possibilité de voir un contenu en VO et d’avoir les sous-titres.

Pour plus d’un Français sur deux (56%), les plateformes de streaming « sont l’un des trois canaux par lesquels [ils] ont le sentiment de mieux apprendre l’anglais », fait savoir l’enquête. La part monte encore plus haut chez les 18-24 ans : 77%. Ces derniers ajoutent que les jeux vidéo aident à apprendre l’anglais, en plus des films, séries et vidéos en tout genre sur Internet.

Un autre élément important touche les réseaux sociaux. L’anglais est souvent la langue choisie pour interagir avec une communauté internationale. « Même si les plateformes de streaming restent également pour eux le meilleur moyen d’apprentissage de l’anglais, 70% des 18-24 ans déclarent tout de même les réseaux sociaux comme l’un des trois meilleurs canaux par lesquels ils apprennent l’anglais », indique l’étude. De façon générale, 38% des Français partagent ce sentiment.

La télévision est un autre support notable, avec 50% des Français qui assurent améliorer leur niveau d’anglais par ce moyen. Pour 42%, c’est par la presse papier et en ligne.