Les données de 39 millions de Français sont en vente sur le dark web

Un pirate informatique a réussi à obtenir les données personnelles de 39 millions de Français et les met en vente sur le dark web. Il semblerait que les données viennent de plusieurs sources et non d’une seule.

Zataz explique que le hacker vend les 39 millions de données des Français sur quelques forums, en plus du dark web. Damien Bancal, fondateur du site, a réussi à entrer en contact avec le pirate en se faisant passer pour un acheteur potentiel et ainsi obtenir un échantillon gratuit. L’échantillon en question comprend 100 000 éléments.

Parmi les données, on retrouve les noms, prénoms, adresses postales, numéro de téléphone, adresses e-mail et plus encore. Les personnes présentes viennent des quatre coins de la France. L’échantillon contient notamment les données d’habitants de Marseille, Lyon, Paris, Gerzat, Ussel ou Le Bourget. Il y a également la Polynésie française avec Tahiti dans le lot.

Un élément surprenant dans la liste est l’apparition d’une colonne « Real Money » (argent réel). Ce terme est utilisé pour quelques usages, dont les sites de casinos. On peut également le voir en rapport avec des sites de cryptomonnaies.

Il faudra donc faire attention aux futurs e-mails, appels et SMS. Cette base de données pourrait tomber entre de mauvaises mains et l’acheteur pourrait tenter de piéger chaque Français dans la liste.