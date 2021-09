Sony date sa prochaine conférence PlayStation 5 : du nouveau pour Horizon Forbidden West ?

Le silence est d’or, mais il y a tout de même des limites. Après avoir laissé Xbox faire sa com durant tout l’été, Sony reprend la main et annonce sa prochaine conférence PS5 dédiée aux titres des studios first party : « Voyez un aperçu de l’avenir de la PS5, avec les points d’étape des studios PlayStation et des principaux développeurs de l’industrie. En espérant vous y voir! ».

📅 Save the date! PlayStation Showcase 2021 broadcasts live next Thursday. Full details: https://t.co/SN76KFLspG pic.twitter.com/KuN93OMq2d — PlayStation (@PlayStation) September 2, 2021

La conférence PS5 Showcase (finis les State of Play ?) se tiendra le 9 novembre prochain (à 22 heures, heure de Paris) et ne dépassera pas les 40 minutes. Sony précise en outre qu’il ne sera pas question de PlayStation VR 2. Aura t-on droit à de nouvelles infos sur Horizon Forbidden West, ou bien, rêvons un peu, sur God of War Ragnarok ? Les paris sont ouverts.