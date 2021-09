C’était l’un des blockbusters les plus attendus pour la fin de cette année 2021 : Top Gun Maverick est de nouveau reporté par la Paramount. Initialement prévu en salles pour le mois de juillet 2019, reporté au 2 juillet 2020 puis encore repoussé au 19 novembre, Top Gun Maverick glisse cette fois au mois de mai 2022 ! Ce décalage de date en amène un autre : Mission Impossible 7, toujours avec le courageux Tom Cruise en vedette, ne sortira pas le 27 mai 2022 mais le 30 septembre 2022 (aux US). La Paramount évite ainsi la confrontation de deux énormes blockbusters le même mois, les entrées de l’un risquant de phagocyter celles de l’autre.

Voilà qui ne va pas améliorer la situation des salles en France : Top Gun est reporté en 2022

Le plus sinistre reste encore de se dire que malgré ces reports sans fin, rien ne semble plus assuré. L’épidémie sera t-elle enfin enrayée en 2022 ? On devait déjà en voir la fin cette année, alors…