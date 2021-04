Paramount reporte Top Gun Maverick, Mission Impossible 7/8 et d’autres films

Paramount annonce le report de plusieurs films, dont Top Gun: Maverick, Mission: Impossible 7 et Mission: Impossible 8. Il n’y a pas de raison donnée, mais il est fort possible que ce soit en rapport avec le Covid-19 et tout ce que cela implique (tournages compliqués, cinémas fermés, etc).

Les prochains Top Gun et Mission Impossible sont reportés

Voici les nouvelles dates de sortie des films de Paramount (ce sont les dates américaines, mais les dates françaises doivent être similaires à deux jours près) :

Jackass : sortie le 22 octobre 2021, au lieu du 3 septembre 2021

Top Gun: Maverick : sortie le 19 novembre 2021, au lieu du 2 juillet 2021

Mission: Impossible 7 : sortie le 27 mai 2022, au lieu du 19 novembre 2021

Donjons & Dragons : sortie le 3 mars 2023, au lieu du 27 mai 2022

Mission: Impossible 8 : sortie le 7 juillet 2023, au lieu du 4 novembre 2022

Paramount en profite pour donner des dates de sortie à des films qui n’en avaient pas jusqu’à présent :

Film Star Trek (sans titre) : sortie le 9 juin 2023

Film Bee Gees (sans titre) : sortie le 4 novembre 2022

The Shrinking of Treehorn : sortie le 10 novembre 2023

Film de Ryan Reynolds/John Krasinski (sans titre) : sortie le 17 novembre 2023

Seul le film Snake Eyes voit sa date être avancée. La précédente était le 22 octobre 2021. La nouvelle date est le 23 juillet 2021. Le film mettra en scène Henry Golding. L’acteur a notamment joué dans les films Crazy Rich Asians, Last Christmas et L’Ombre d’Emily.