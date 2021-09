Halo Infinite peut être préinstallé via le Xbox Game Pass !

Rien n’y fait. Malgré l’annonce d’une date de sortie fixe (le 8 décembre) et la présentation d’un mode multijoueurs plutôt convaincant, malgré aussi les explications du studio, les bruits courent que Microsoft ne serait pas vraiment prêt sur la campagne solo de Halo Infinite. La preuve selon ces sceptiques, Xbox n’a toujours pas montré le moindre bout de campagne solo depuis l’epic fail de l’an dernier.

Outre que ce n’est pas tout à fait vrai (la conférence de l’E3 a bien montré quelques secondes de la campagne solo avec déjà de belles améliorations graphiques), cette supposition un brin trollesque fait rapidement l’impasse sur un fait simple : rien ne sera pardonné à 343 Industries, pas le moindre bug, si bien que le studio travaille sans doute d’arrache pied pour livrer un résultat impeccable.

De fait, 343 Industries n’est sans doute pas capable aujourd’hui de fournir un trailer de pur gameplay sana AUCUN accrocs, sachant que presqu’AUCUN trailer de gameplay n’est absolument parfait. Ce qui serait facilement pardonné ou indiscernable chez d’autres serait aussi forcément pointé du doigt comme le nez au milieu de la figure dans le cas d’Halo Infinite, la mauvaise fois des trolls ou des « pro-ceci-cela » faisant largement le reste.

Et pourtant, Halo Infinite est quasi prêt : depuis quelques heures, les abonnés au Xbox Game Pass peuvent préinstaller le jeu sur le Xbox One/Xbox Series/PC ! En d’autres termes, il est déjà possible de télécharger le jeu en amont, ce qui signifie que le mode campagne est bien bouclé et qu’au pire le lancement du jeu s’accompagnera d’un patch zero day pour la correction de quelques bugs.