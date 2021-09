Après Blue Origin, Amazon met à son tour des bâtons dans les roues de SpaceX et de Starlink

SpaceX aura bientôt des raisons de croire à l’acharnement : Jeff Bezos (via sa société spatiale Blue Origin) a déjà obtenu la suspension d’un contrat liant la NASA et SpaceX, et l’on vient d’apprendre qu’Amazon, dont Bezos était encore le CEO il y a peu, tente désormais de contrer Starlink (filiale de SpaceX) sur le terrain réglementaire. Le géant de la distribution s’est en effet plaint auprès de la FCC américaine, arguant que Starlink était en infraction sur la configuration de ses satellites.

Pour Starlink, la requête d’Amazon est un aveu d’impuissance : Amazon tenterait d’obtenir un gain réglementaire parce qu’il ne parvient pas à être réellement concurrentiel avec l’offre de Starlink, déjà opérationnelle (y compris en France d’ailleurs), et surtout performante (débits moyen de 100 Mb/s et un ping de 20 ms).

Rappelons qu’Amazon a lancé son projet Kuiper en 2à19, et n’a présenté le design des antennes de réception qu’au mois de décembre 2020. L’entreprise s’est fixée pour objectif de déployer la moitié des satellites de Kuiper d’ici 2026, mais accumule pour l’instant beaucoup de retard sur l’armada de Satellites Starlink.