Qualcomm lance l’aptX Lossless pour la qualité CD via le Bluetooth

Qualcomm présente l’aptX Lossless, un codec audio qui a pour vocation de proposer la qualité CD en passant par du Bluetooth. Cela concerne aussi bien les écouteurs que les casques, les enceintes et d’autres produits avec une connexion sans fil.

Avec aptX Lossless, c’est de la qualité CD en Bluetooth

Dans le détail, l’aptX Lossless est le premier codec audio Bluetooth à revendiquer le transfert exact de données audio de qualité CD (16 bits, 44,1 kHz). Vos écouteurs et casques sans fil vont ainsi prendre en charge le son sans perte. La compression est toujours utilisée pour faire passer le débit binaire de 1,4 Mb/s des CD dans la bande passante maximale de 1 Mb/s de Qualcomm, mais la société assure qu’elle utilise une compression entièrement sans perte.

Contrairement aux codecs Bluetooth avec perte, le flux audio à la sortie correspond exactement à l’entrée lors de l’écoute via l’aptX Lossless. L’expérience audio devrait donc être exceptionnelle. Mais il faudra attendre les premiers tests pour s’en assurer.

En passant à l’aptX Lossless, Qualcomm améliore considérablement le débit de données par rapport à ses codecs aptX (352 kbps) et aptX HD (576 kbps) existants. En réalité, il peut même dépasser les 990 kbps du LDAC de Sony. Cependant, le maintien de cette bande passante élevée est le principal problème et Qualcomm affirme l’avoir résolu grâce au contrôle et à l’optimisation de bout en bout de sa pile radio via son écosystème Snapdragon Sound. Le Snapdragon Sound est une condition préalable à la durabilité de l’aptX Lossless, selon le groupe.

Disponibilité en 2022

Notez que l’aptX Lossless n’est pas un nouveau codec Bluetooth. Il fait partie de la famille aptX Adaptive. C’est un codec Bluetooth hautement évolutif, offrant un débit binaire variable, une faible latence du système et un débit de données élevé.

Vient maintenant la grande question : quand pourra-t-on profiter de l’aptX Lossless ? Les premiers produits avec ce nouveau codec arriveront dans le courant de 2022, dit Qualcomm sans plus de précision.