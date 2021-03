Snapdragon Sound : Qualcomm lance une certification pour l’audio de qualité

Qualcomm présente Snapdragon Sound, une nouvelle certification qui va assurer aux clients une bonne qualité audio sur les casques et écouteurs sans fil. Qualcomm parle d’une chaîne complète pour l’audio avec des innovations.

La certification Snapdragon Sound pour de l’audio de qualité

Snapdragon Sound mise donc sur la qualité audio pour la musique, mais pas seulement. En effet, Qualcomm veut proposer une bonne qualité de manière générale, qu’importe les usages. Il peut s’agir des jeux ou des appels téléphoniques avec le smartphone.

Qualcomm promet le double de kilohertz (KHz) pour l’écoute de musique en haute résolution (96 kHz) ou pour les appels vocaux (32 kHz) par rapport à la « marque A ». Doit-on comprendre qu’il s’agit d’Apple avec l’iPhone et les AirPods ? Possible. Qualcomm n’en dit pas plus sur le sujet. La marque promet par ailleurs une réduction de l’ordre de 45% pour la latence de la synchronisation audio afin de tomber à 89 ms.

L’idée avec Snapdragon Sound est de faciliter la tâche aux consommateurs. Ce label doit leur permettre de rapidement comprendre qu’ils auront une bonne qualité audio.

Mais quels seront les partenaires ? Qualcomm annonce notamment Xiaomi. Le constructeur chinois proposera un smartphone et des écouteurs sans fil qui auront le label. Il y a également la marque japonaise Audio-Technica qui travaille sur un produit spécifique pour les prochains mois.

On soulignera que Qualcomm sera le grand gagnant dans cette affaire s’il arrive à signer avec plusieurs partenaires. En effet, il y a un cahier des charges pour valider (ou non) le label. L’une des conditions est d’utiliser certaines puces venant… de Qualcomm.