Twitter veut lutter contre la haine en ligne et annonce un « mode sécurité » (safety mode). Il a pour vocation de réduire les interactions perturbatrices sur le réseau social. Il s’agit pour l’instant d’un test avec quelques utilisateurs sur iOS, Android et la version Web.

Le mode sécurité de Twitter est une fonctionnalité qui bloque temporairement, pendant sept jours, les comptes qui utilisent un langage potentiellement nuisible (comme des insultes ou des remarques haineuses) ou qui envoient des réponses ou des mentions répétitives et non sollicitées. Lorsque la fonction est activée dans les paramètres, les systèmes du réseau social évaluent la probabilité d’un engagement négatif en prenant en compte à la fois le contenu du tweet et la relation entre l’auteur du tweet et le répondant. La technologie tient compte des relations existantes, de sorte que les comptes que vous suivez ou avec lesquels vous interagissez fréquemment ne soient pas bloqués automatiquement.

Twitter explique que les auteurs de tweets jugés nuisibles ou non sollicités par sa technologie seront automatiquement bloqués. Cela signifie qu’ils ne pourront temporairement pas suivre votre compte, voir vos tweets ou vous envoyer des messages en privé. Aussi, les informations sur les tweets repérés par le mode sécurité et les détails des comptes temporairement bloqués sont consultables à tout moment.

Introducing Safety Mode. A new way to limit unwelcome interactions on Twitter. pic.twitter.com/xa5Ot2TVhF — Twitter Safety (@TwitterSafety) September 1, 2021

C’est donc une phase de test pour l’instant. Twitter promet de donner davantage de détails et de faire d’éventuels ajustements au fil du temps. Il explique vouloir « offrir à tous des outils nécessaires pour se sentir plus à l’aise et prendre ainsi part à la conversation publique ».