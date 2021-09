PlayStation Plus septembre 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony dévoile aujourd’hui la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en septembre 2021 avec le PlayStation Plus. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne, avoir des réductions sur le PlayStation Store et disposer de ses sauvegardes dans le cloud.

Le premier jeu offert est Hitman 2 (PS4 et jouable sur PS5). Suite du premier opus des aventures du célèbre tueur à gage, celui-ci revient avec de nouveaux contrats sous le bras. De l’infiltration, des assassinats et autres joyeusetés, entrez dans le quotidien de ce personnage aussi talentueux que fictif.

Le deuxième jeu que l’on retrouve avec le PlayStation Plus en septembre 2021 est Predator: Hunting Grounds (PS4 et jouable sur PS5). La grande particularité de ce jeu d’action est le gameplay qui est asymétrique. Des joueurs incarnent des soldats humains, tandis qu’un autre a le malin plaisir de jouer le Predator.

Enfin, le troisième titre offert est Overcooked! All You Can Eat (PS5). C’est un jeu d’action en cuisine. Il comporte les niveaux d’Overcooked!, Overcooked! 2 et leurs DLC. Le tout est composé de 200 niveaux, dont 7 inédits ainsi que de 3 nouveaux chefs, et une réédition en 4k.

Au menu pour les abonnés PlayStation Plus à partir du 7 septembre :

👨‍🍳 Overcooked! All You Can Eat (PS5)

🔪 Predator: Hunting Grounds (PS4)

👨‍🦲 Hitman 2 (PS4)

➡️ https://t.co/pBY51OqDKC pic.twitter.com/3gvgjIs7ks — PlayStation France (@PlayStationFR) September 1, 2021

Les trois jeux offerts du PlayStation Plus pourront être réclamés à partir du 7 septembre 2021.