No Man’s Sky : l’extension Frontiers est disponible et dévoile ses villes alien

Dernièrement, un voyageur temporel nous a fait une petite confidence : en 2050, No Man’s Sky est toujours mis à jour et reçoit encore de nouvelles extensions, le studio Hello Games étant dirigé par un clone robotisé de Sean Murray. Trêve de plaisanterie : l’extension Frontiers livre ses secrets… le jour même de sa diffusion ! Disponible sur PC et consoles, Frontiers apporte à l’open world spatial une tonne de nouveautés, dont la plus marquante est sans doute les villes alien générées de façon procédurale !



Mieux encore, le joueur pourra construire ses propres bâtiments et transformer les camps alien en de véritables cités futuristes ! Le jeu se mue même en « god-game » puisqu’il faudra faire bien attention au moral et à la productivité des habitants de ces cités. Devenus totalement insatiables, Hello Games annonce que cette 17ème extension sera suivie par une 18ème extension (et ainsi de duite jusqu’à l’infini…).