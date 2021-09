Streaming : Netflix recule en France pour la première fois

Netflix perd du terrain sur le marché du streaming en France et c’est la première fois que celui lui arrive. La part du marché du service était de 37% fin juin, contre 40% au premier trimestre selon une étude réalisée par Harris Interactive pour NPA Conseil. Il n’est pas le seul à avoir reculé : Apple TV+ est passé de 2% à 1,8%.

Netflix recule en France

Cette baisse pour Netflix en France rejoint en tout cas celle d’autres pays, dont les États-Unis. Le service de streaming n’arrive plus à progresser comme avant. Cela s’explique en partie par la concurrence, avec de plus en plus de services venant de Disney, HBO, Paramount et d’autres studios. Ils récupèrent les contenus qu’ils proposaient sur Netflix pour les avoir sur leurs propres plateformes.

La concurrence, justement, se porte plutôt bien en France. Disney+ a eu une part de marché de 15,4% à la fin juin, contre 15% au premier trimestre. Pour sa part, Amazon Prime Video a enregistré une part de 22,9%, soit 1,3 point supplémentaire par rapport au début de l’année.

De manière générale, 49,8% des personnes interrogées avaient fin juin un abonnement à un service de streaming vidéo. La part était de 52,8% au mois de mars. Une baisse de trois points non négligeable en l’espace de trois mois.

D’autre part, l’étude révèle que les foyers français s’abonnent en moyenne à deux services de streaming. Il se trouve que c’est un chiffre qui stagne. Et moins de 5% des personnes interrogées disent avoir des abonnements à plus de trois plateformes. « Il y a des arbitrages qui commencent à se faire. Les consommateurs n’empileront pas les services de SVOD jusqu’au ciel », déclare Philippe Bailly, président de NPA Conseil.