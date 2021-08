Comme Twitter, LinkedIn met fin aux stories

LinkedIn a décidé de mettre fin aux stories, ce système pour avoir des photos et vidéos éphémères. Le concept a été démocratisé par Snapchat. Tout le monde (ou presque) a copié le réseau social depuis.

Sur son site, LinkedIn annonce qu’il va retirer les stories d’ici la fin de septembre, sans pour autant donner une date précise. Voici ce qu’indique le réseau social :

Nous avons mis en place les stories l’année dernière comme un moyen amusant et décontracté de partager rapidement des vidéos. Nous avons beaucoup appris. Maintenant, nous prenons ces apprentissages pour faire évoluer le format des stories en une expérience vidéo réimaginée à travers LinkedIn qui est encore plus riche et plus conversationnelle. Nous voulons adopter les médias mixtes et les outils créatifs des stories de manière cohérente sur notre plateforme, tout en nous efforçant de les intégrer plus étroitement à votre identité professionnelle.