Le train subsonique de Virgin Hyperloop pourrait dépasser les 1 000 km/h !

Virgin Hyperloop a récemment dévoilé une nouvelle vidéo qui détaille le fonctionnement de son train subsonique. Outre son design inédit, le train se démarque par son système de traction qui se situe non pas en dessous mais au-dessus de la capsule.

D’après l’entreprise, ce système de lévitation et de propulsion magnétique rend son train dix fois plus efficace que les trains Maglev actuels. D’ailleurs, les navettes, également appelées « pods », circuleront dans un tube quasiment sous-vide pour éliminer (presque) entièrement le frottement de l’air.

L’entreprise affirme que ses trains pourront transporter 50 000 passagers à l’heure à une vitesse de 1 078 km/h, rapporte Futura. Pour vous faire une idée de la vitesse de ce moyen de transport, le simulateur de Virgin Hyperloop estime qu’un trajet de Paris à Marseille ne durerait que 49 minutes. Les navettes du Virgin Hyperloop pourraient également accueillir jusqu’à 28 passagers. Bien que ces navettes circuleront en convoi, elles ne seront pas reliées physiquement comme les rames d’un train.

Mais ce n’est pas tout. Virgin Hyperloop se vante également que sa solution de transport sera entièrement propre. En effet, les trains reposeront sur des batteries. Le système sera ainsi 100% électrique grâce à des panneaux solaires installés tout le long de la partie supérieure du tube.

Jusqu’ici, l’entreprise aurait déjà réalisé plus de 500 tests dans un centre d’essai installé près de Las Vegas. Une première exploitation commerciale devrait d’ailleurs voir le jour à l’horizon 2027 et les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et l’Inde figurent déjà parmi les premiers pays qui accueilleront les lignes Hyperloop.

Check it out: our latest #hyperloop 101 video launches today. How does this help your understanding of how hyperloop works? pic.twitter.com/A1cnTPVZ0b

— Josh Giegel (@jgiegel) August 23, 2021