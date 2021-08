Fibre : plus de 14 millions d’abonnés en France

Après des débuts pour le moins chaotiques, la Fibre est en passe de l’emporter en France. L’hexagone compte désormais plus de 14 millions d’abonnés à la fibre (et donc au très haut débit/THD), ce qui permet à notre doux pays d’afficher désormais des débits moyens de l’ordre de 50 Mb/s, soit mieux que ce que l’on constate au Royaume-Uni ou en Allemagne. Qui l’eut crû il y a seulement 3 ans ?

Ce « Cocorico » de circonstance ne doit pas faire oublier que tout est loin d’être parfait. La totalité du territoire français ne sera pas couverte par la fibre en 2022 alors qu’il s’agissait d’un des objectif prioritaires lors du lancement du THD. La date de couverture intégrale se situe désormais raisonnablement aux alentours de 2030, ce qui n’est guère brillant (mais quand on voit déjà la couverture REELLE en 4G ou 5G en dehors des villes, ce retard n’est pas forcément étonnant).

Au rythme actuel, les abonnements fibres seront plus nombreux que les abonnements « cuivres » d’ici quelques mois à peine. Orange est l’opérateur qui compte le plus d’abonnés fibre (5,2 millions de clients), devant SFR (3,6 millions de clients), Free (3,3 millions) et Bouygues Telecom (1,9 million). Reste encore à « fibrer » les fameuses « zones blanches », mais heureusement pour les clients potentiels du THD situés dans les zones rurales, le salut ne passe plus seulement aujourd’hui par les RIP (Réseaux d’initiative public) et les initiatives des collectivités territoriales : Starlink et consorts seront pleinement opérationnels sur le territoire d’ici 1 à 2 ans à peine.