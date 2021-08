Age of Empires IV : un mode de jeu contre une IA imbattable ?

Adams Isgreen serait-il un peu sadique sur les bords ? Le directeur créatif d’Age of Empires IV a déclaré à Kotaku que ses équipes de devs planchaient sur un mode de jeu… avec une IA invincible ! Dans le détail, cette IA apprendrait de chacune de ses parties contre l’être humain via le procédé désormais bien connu de Machine Learning. A force d’accumuler de l’expérience, l’IA deviendrait assez vite totalement imprenable :« Nous envisagerons probablement d’avoir une IA impitoyable qui continuera d’apprendre au fur et à mesure que les joueurs l’affronteront, au point de devenir imbattable » annonce ainsi Isgreen.



Ce mode de jeu giga punitif pourrait bien séduire les joueurs en mal de bonne fessée (ludique s’entend…), et puis rien ne dit que même en cas (probable) de défait, il n’y ait rien à retirer d’une partie perdue face à une « IA impitoyable ». Age of Empires IV sera disponible le 28 octobre prochain sur PC (steam, Microsoft Store), ainsi que sur le Game Pass (versant PC). Espérons qu’une version Xbox Series soit elle aussi prévue à plus ou moins long terme…