Après les leaks sur le X70 Pro, Vivo annonce le X70 Pro+

Vivo chercherait-il à prendre les leakers de vitesse ? Après les fuites sur le Vivo X70 Pro, le fabricant chinois dévoile les principales specs ainsi que la date de lancement du Vivo X70… Plus ! Passons rapidement sur le design un peu spécial (surtout le dos de l’appareil avec sa plaque en verre bien visible) et les specs encore à l’état de rumeurs (dalle AMOLED incurvée de 6,7 pouces, SoC Snapdragon 888 voire Snapdragon 888 +, 8 Go de RAM) pour nous concentrer sur les infos fournies par Vivo, infos qui concernent exclusivement l’énorme bloc photo.

Ce bloc massif est composé de 4 capteurs conçus en collaboration avec ZEISS. Si l’on s’en tient aux clichés fournis, il y aura au moins un ultra grand-angle (ouverture à f/1.57 !), un capteur téléobjectif périscopique avec zoom 5x, et des plages focales de 14 à 125 mm. On sait aussi que ce bloc photo bénéficiera d’un tout nouvel ISP (Image Signal Processor) baptisé V1. Le Vivo X70 Pro+ sera disponible à la vente en Chine le 9 septembre prochain. La présentation officielle ne devrait donc plus trop tarder…