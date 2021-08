Vivo X70 Pro : les specs et des rendus en fuite (MediaTek Dimensity 1200, 8 à 12 Go de RAM, bloc photo Zeiss, etc.)

Particulièrement actif ces derniers temps, Vivo s’apprête à lancer sur le marché un smartphone aux spécifications haut de gamme, le Vivo X70 Pro. Les rendus ainsi que les caractéristiques de ce modèle viennent de fuiter sur la toile, et il y a du lourd au menu (du lourd sans doute abordable qui plus est).

Si l’on en croit en effet le site 91mobiles – qui rapporte des données en provenance de Geekbench et de la Google Play Console -, le Vivo X70 Pro disposera d’un SoC MediaTek Dimensity 1200 à la finesse de gravure 6nm, un SoC équipé de la puce graphique Mali-G77 et épaulé par 8 à 12 Go de RAM, d’un écran AMOLED 6,56 pouces FULL HD+ au taux de rafraichissement de 120 Hz et tout le tralala habituel (5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C). Le tout fonctionnerait avec la surcouche Funtouch 11.1, au dessus d’Android 11.

Le bloc photo serait conçu en partenariat avec ZEISS (comme pour le X60) et contiendrait 4 capteurs, dont un objectif principal de 48 megapixels (+ 13 MP + 8 MP + 2 MP + flash à triple LEDs). Le capteur en façade (en poinçon sur l’écran) grimperait à 32 megapixels. Le Vivo X70 serait disponible sur le marché vers la fin de l’année.