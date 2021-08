Une intelligence artificielle pourrait facilement reconnaître les psychopathes

Des chercheurs aux Etats-Unis ont créé un algorithme qui peut repérer des traits psychopathiques éventuels chez un individu en analysant juste ses mouvements de tête. L’étude est parue en juin 2021 dans le Journal of Research in Personality.

Des chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont voulu vérifier si les mouvements de tête d’une personne pouvaient révéler des traits psychopathes éventuels. Ils ont pour cela utilisé une intelligence artificielle pouvant interpréter les mouvements de la tête d’un individu au cours d’un interrogatoire médico-légal. Avant cela, les chercheurs ont entraîné l’algorithme en passant en revue les enregistrements vidéo d’entretiens effectués en prison, qui concernaient 507 détenus âgés entre 18 à 62 ans.

Crédits Pixabay

L’intelligence artificielle a établi un lien de corrélation entre les traits psychopathes et certains comportements non-verbaux

Les scientifiques ont ensuite utilisé un test appelée « Liste de contrôle de la psychopathie révisée du docteur Hare » pour caractériser les traits psychopathes. Ce test sert à évaluer les tendances asociales ou psychopathes d’une personne et c’est une véritable référence médico-scientifique utilisée dans les prisons et hôpitaux psychiatriques.

Il en a résulté que l’algorithme a établi un fort lien entre les traits psychopathes et certains indices non verbaux. Comme le fait de garder une tête rigide tout en regardant souvent directement la caméra. En tout cas, les chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont l’espoir d’apporter un diagnostic plus fiable en utilisant l’intelligence artificielle dans les interrogatoires.