Twitter a enfin lancé Ticketed Spaces !

Twitter expérimente actuellement de nombreuses fonctionnalités de monétisation pour attirer et garder les créateurs. C’est le cas, par exemple, des Super Follows, des pourboires intégrés et des newsletters payantes.

Justement, la société a mis en place une autre fonctionnalité, Ticketed Spaces, qui consiste à permettre aux créateurs de facturer l’accès à leur fonction de chat audio en direct. Le réseau social a accepté les candidatures des créateurs de contenus en juin mais n’a activé la fonctionnalité Ticketed Spaces que cette semaine.

Pour le moment, il semblerait que le déploiement initial ne concerne qu’iOS et se limite simplement à certains « hôtes » ayant déjà postulé. Il faudrait peut-être ainsi attendre un certain temps avant que la fonctionnalité ne soit accessible à tous.

Rappelons que le but de Twitter avec cette fonctionnalité est de permettre aux hôtes de gagner une somme d’argent décente à condition de trouver un public suffisamment important prêt à payer, rapporte Engadget. Twitter a également déclaré que les hôtes pourront conserver jusqu’à 97% de leurs premiers 50 000 dollars de revenus et jusqu’à 80% si leurs revenus dépassent les 50 000 dollars.

Les hôtes pourront également fixer le prix de leurs billets et combien de billets ils veulent mettre en circulation.

we want to help people creating cool Spaces make $$$. today, some Hosts will be able create Ticketed Spaces!

we’re experimenting on iOS only for now but we hope to get it to everyone soon. know it’s taking us a little time, but we want to get this right for you! https://t.co/xc68yWkOim

— Spaces (@TwitterSpaces) August 26, 2021