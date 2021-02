Twitter dévoile Super Follows pour faire payer vos tweets

Twitter a présenté Super Follows, sa nouvelle initiative pour permettre aux utilisateurs de publier des tweets uniquement accessibles sur abonnement. Cela ressemble beaucoup à Patreon dans l’idée.

Les Super Follows arrivent sur Twitter

Il y a plusieurs possibilités avec les Super Follows sur Twitter. Comme dit précédemment, il peut s’agir de tweets exclusivement accessibles contre un abonnement. Il peut également s’agir d’un accès à une newsletter, à une communauté privée, à un badge pour montrer que vous soutenez telle et telle personne ou encore des promotions. Dans l’image partagée par Twitter, on peut voir que le prix est de 4,99$/mois. Mais chaque utilisateur pourra définir son propre tarif selon ce qu’il propose.

On comprend assez facilement que Twitter cherche à augmenter ses revenus. Il y aura bien évidemment une commission avec Super Follows. En complément, le réseau social a annoncé son intention de doubler son chiffre d’affaires dans trois ans. Le groupe veut également atteindre (au moins) 315 millions d’utilisateurs à la même période. La plateforme compte à ce jour 192 millions d’utilisateurs.

Des groupes façon Facebook

En outre, Twitter a présenté Communities. Il s’agit plus ou moins d’un concurrent aux groupes sur Facebook. Les utilisateurs peuvent créer et rejoindre des groupes autour d’intérêts spécifiques leur permettant de voir plus de tweets centrés sur ces sujets.

Il n’y a pour l’instant pas de date de disponibilité, que ce soit pour Super Follows Communities.