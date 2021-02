Twitter compte 192 millions d’utilisateurs et augmente ses revenus

Twitter a révélé qu’il comptait désormais 192 millions d’utilisateurs dans le monde. Cela représente une hausse de 26% en l’espace d’un an. Ces données ont été révélées à l’occasion de la publication des résultats financiers du groupe pour le quatrième trimestre de 2020.

192 millions d’utilisateurs pour Twitter

Les 192 millions d’utilisateurs représentent une donnée positive, puisque c’est en hausse. Malgré tout, le réseau social n’a pas atteint les estimations des analystes. Ils tablaient sur 193,4 millions d’utilisateurs pour la période. De manière plus générale, Twitter a ajouté 40 millions de nouveaux utilisateurs tout au long de 2020. La plateforme estime que cela s’explique par différentes améliorations et les événements marquants de l’année, comme l’élection présidentielle américaine et toutes les discussions autour du Covid-19.

Pour ce qui est des finances, Twitter annonce que son chiffre d’affaires a été de 1,29 milliard de dollars, en hausse de 28% sur un an. Les analystes s’attendaient à 1,19 milliard de dollars. Le bénéfice net a été de 222 millions de dollars, en hausse de 87%. Pour l’année 2020 au complet, Twitter a généré un chiffre d’affaires de 3,72 milliards de dollars (+8%) et essuie des pertes de 1,13 milliard de dollars.

Les résultats sont assez positifs dans l’ensemble. Mais Twitter prévient que ses dépenses vont encore augmenter en 2021. Elles ont augmenté de 21% au quatrième trimestre de 2020 et doivent enfler de 25% sur l’année 2021 au complet.