[Gamescom 2021] Metroid Dread : Samus en montre beaucoup plus (trailer)

Metroid Dread a eu droit à un second trailer lors du Gamescom 2021, un trailer fourmillant d’infos sur le lore ce nouvel opus. On découvre ainsi un guerrier Chozo géant étrangement semblable à Samus. Cette ressemblance est tout sauf fortuite, les Chozo étant à l’origine de la combinaison de combat que porte Samus. Oui mais voilà, la civilisation Chozo est sensée avoir disparue. D’où vient ce guerrier alors ? Le trailer dévoile aussi les capacités nouvelles de Samus, comme le déplacement phasique (grande vitesse sur une courte distance), le radar à impulsion qui sonde les environnements, ou bien encore le grappin, désormais un classique des jeux d’action (et pas seulement des Metroid-like). Même le prochain Halo Infinite aura son grappin !



L’armurerie s’est étoffée elle aussi avec des missiles de glace et de tempête particulièrement destructeurs et spectaculaires, ainsi qu’une grenade dont l’explosion prend la forme d’une croix (les voies de Samus décidément sont impénétrables… hop, hop, je retire…). Metroid Dread sera disponible sur Nintendo Switch/Lite/Oled le 8 octobre prochain.