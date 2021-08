[Gamescom 2021] UFL : le jeu de foot qui n’est ni un Fifa ni un PES (oui, c’est possible)

Ce n’est pas seulement du courage dont fait preuve le collectif Strikerz Inc. S’attaquer aux monstres Fifa et PES (pardon, eFootball) avec pour seule arme en main le teaser d’un jeu dont on n’a pas encore vu la moindre image, c’est pour le moins osé, pour ne pas dire inconscient. UFL sera un jeu de foot free-to-play qui demandera du vrai skill manette en main. Strikerz Inc. annonce un titre capable de « changer à jamais le monde de la simulation de football » et à vrai dire, on aimerait beaucoup que cette déclaration soit plus que de la com de façade. Fifa et PES ont en effet une fâcheuse tendance à ronronner sur leurs acquis depuis quelques années.

Le jeu est développé par près de 200 personnes réparties dans plusieurs pays (surtout des pays de l’Est) et les amateurs de stats réalistes seront ravis d’apprendre que Strikerz a noué un partenariat avec InStat. Pour le reste, on attendra tout de même la premier trailer de gameplay pour savoir si on dit crier au coup de génie ou à l’arnaque… UFL sera disponible sur PC et consoles new gen.