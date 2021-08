[Gamescom 2021] New World : Amazon Games annonce une bêta ouverte pour son MMORPG

New World, c’est la grande affaire d’Amazon Games. Le MMORPG doit encore faire ses preuves, et quoi de mieux qu’une bêta ouverte pour appâter les joueurs intéressés. Amazon a donc profité du Gamescom 2021 pour annoncer le lancement d’une bêta ouverte qui se déroulera du 9 au 12 septembre prochain. Cette bêta suit de très peu la disponibilité officielle du titre puisque New World sera en vente dès le 28 septembre sur la plateforme Steam.

Outre cette annonce, Amazon Games nous a livré tout chaud tout beau un tout nouveau trailer de New World, un trailer franchement épique et qui n’oublie pas de mettre en avant des graphismes rutilants (pour ce genre de jeu). Histoire boucler la boucle comme on dit, Amazon Games propose déjà New World en précommande… sur le site Amazon (au prix de 40 euros). On n’est jamais mieux servi que par soi-même…