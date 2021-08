[Gamescom 2021] DokeV : la petite claque Pokémon-Like qui nous vient de Corée du Sud (trailer de gameplay)

DokeV restera sans doute comme l’une des grosses surprises de cette Gamescom. Le studio sud coréen Pearl Abyss, à qui l’on doit le MMORPG Black Desert Online, nous a dévoilé un jeu de collection de monstres (un Pokémon-like en somme…) du nom de DokeV, et quel jeu ! Sous des dehors « bon enfant » (il faut dire que les héros sont des gamins de 8 ans) DokeV donne une bonne petite claque technique aux Pokémon et autres Digimon. Le rendu graphique est chatoyant, largement digne d’une grosse production AAA, les monstres ont des styles épatants (entre la pinata et le truc en peluche) et se défendent parfois bien méchamment pour ne pas se laisser attraper, sans oublier la variété presque fourre-tout du gameplay (skateboard, BMX, parapluie volant à la Zelda, combats, etc.). En un mot comme en cent, c’est bougrement rafraichissant.



Dans DokeV, les monstres à capturer s’appellent les Dokebi. Et la capture s’annonce plutôt rock’n roll au vu du trailer. Outre la chasse aux bestioles, notre héros en culottes courtes pourra aussi s’adonner à d’autres occupations (comme la pêche par exemple). Très prometteur, mais sans aucune date de sortie. Tout juste sait-on que DokeV sera disponible un jour lointain sur PC et consoles new gen.