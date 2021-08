Tesla cherche des ingénieurs hautement qualifiés pour son robot humanoïde

Certes, Tesla a sans doutes des années lumière de retard technologique sur Boston Dynamics dans le domaine de la robotique, et encore quelques années lumières supplémentaires concernant la robotique humanoïde. A vrai dire, la firme américaine part de presque zéro sur ce secteur malgré ses compétences en IA et en logiciel de conduite autonome.

Pour autant, on aurait tort de railler les projets d’Elon Musk : plus personne ne rigole aujourd’hui en voyant les fusées Falcon 9 de SpaceX se poser à la verticale, les satellites internet Starlink sont bien opérationnels, et Tesla domine de la tête et des épaules le marché de l’EV. Musk fait sans doute partie de cette catégorie de personnes qui estiment que le mot « impossible » devrait être banni du dictionnaire.

Malgré cette confiance en soi qui frôle parfois le délire, l’entrepreneur star sait très bien qu’il s’engage sur une voie technologiquement ultra complexe, d’autant que le calendrier semble encore plus fou que le projet lui-même. Elon Musk a en effet annoncé que le premier robot humanoide de Tesla serait opérationnel dès l’an prochain !

Un robot Tesla humanoïde pour 2020 ? Il y croit !

Il va donc falloir se mettre au travail, et avant ça embaucher rapidement les différents profils qui permettront de fabriquer le Tesla Bot. Tesla recherche déjà 4 profils très hautement qualifiés, soit un ingénieur en génie mécanique spécialisé dans l’intégration d’actuateurs, un second ingénieur en génie mécanique spécialisé dans la conception d’actuateurs, et deux profils Senior versés dans la méchatronique et la conception de robots humanoïdes. Et comme on peut s’en douter, Tesla sait vendre ses postes : « Vous rejoindrez l’équipe d’ingénieurs en conception de moteurs électromagnétiques pour développer les systèmes d’actionneurs rotatifs et linéaires les plus denses au monde. »