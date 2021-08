Fitbit Charge 5 officialisé : un bracelet connecté premium

Après une fuite détaillée hier, voici l’officialisation du Fitbit Charge 5. Le nouveau bracelet connecté arbore des nouveautés à plusieurs niveaux, au point qu’il se rapproche de ce que proposent beaucoup de montres connectées.

Le Fitbit Charge 5 dispose d’un écran OLED allumé en permanence et plus lumineux en extérieur (deux fois plus lumineux), d’un GPS, d’une suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, d’une mesure du taux d’oxygénation dans le sang, d’un suivi de la température de la peau, d’une estimation de la VO2 Max, de Fitbit Pay et d’une autonomie pouvant atteindre 7 jours.

Le bracelet connecté embarque également le suivi du sommeil avec les scores et les stades, une application d’électrocardiogramme (ECG), le scan de l’activité électrodermale, la gestion du stress, les cartes d’intensité d’entraînement et les zones d’entraînement, les notifications et les appels de votre téléphone, ainsi que l’accès à l’application Fitbit, y compris 6 mois offerts de leur service Premium.

L’une des nouveautés du bracelet est Daily Readiness Score. Il s’agit d’une mesure qui vous indique chaque matin, au réveil, le niveau d’activité auquel votre corps est prêt pour la journée. Si le chiffre est élevé, vous êtes prêt pour des entraînements intenses. Mais si vous voyez un score relativement bas, cela signifie probablement qu’une récupération active serait la meilleure solution.

Le Fitbit Charge 5 est disponible dès maintenant en précommande. Son prix est de 179,95 euros. Le bracelet existe en trois coloris (noir, argent et or), sans compter les bracelets en option.