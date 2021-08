Fitbit Charge 5 : une vidéo du bracelet connecté fuite et dévoile de nouvelles specs

Après le leak sur le design et quelques fonctions générales, le Charge 5 de Fitbit, hybride entre le bracelet et la montre connectée, se dévoile un peu plus via un nouveau leak, une vidéo promo qui passe en revue les nouveautés assez haut de gamme de l’accessoire. Ainsi apprend t-on que le Charge 5 dispose d’un ECG intégré (capteur de fréquence cardiaque), d’un EDA (capteur de niveau de stress), et d’un GPS, ce qui permettra de couper le cordon avec le smartphone lors des ballades.

Fitbit Charge 5

Fitbit Charge 5

179 USD

More Specs:

Up to 7 Days of Battery life, 50M Water Resistance

iOS and Android

Features:

Daily preparation, mobile reminder, 24/7 heart rate, automatic activity tracking, 20 exercise modes, exercise intensity graph, built-in GPS

Le leaker Snoopytech nous livre encore d’autres specs : le Charge 5 afficherait une autonomie de 7 jours, serait submersible jusqu’à 50 mètres de profondeur et traquerait automatiquement l’activité de l’utilisateur ainsi que la fréquence cardiaque 24h et 7j/7. D’autres infos tiennent de l’évidence, comme les 20 modes d’exercise, la compatibilité iOS et Android ou bien encore l’affichage des notifs venant du mobile. Le tarif serait fixé à 179 dollars.