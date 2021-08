OnlyFans fait machine arrière et maintient le contenu pornographique

OnlyFans a décidé de revenir sur sa récente décision concernant l’abandon du contenu pornographique, afin de finalement le laisser. La plateforme en ligne avait au départ pris la décision suite aux pressions des banques et investisseurs.

« Nous avons réuni les garanties nécessaires pour soutenir notre communauté diverse de créateurs et avons suspendu le changement de réglementation prévu pour le 1er octobre », a tweeté OnlyFans. Le site dit faire front « pour l’inclusion et nous continuerons à offrir un hébergement à tous les créateurs ». Le groupe prévoit une communication plus détaillée pour bientôt, sans pour autant dire quand exactement.

L’annonce de l’arrêt de contenu pornographique sur OnlyFans avait surpris un peu tout le monde. La plateforme en ligne était justement connue pour les photos et vidéos à caractère sexuel. C’est comme si un boulanger arrêtait soudainement de vendre du pain.

OnlyFans dit compter plus de 1,5 million de créateurs de contenu, auxquels le site dit reverser plus de 5 milliards de dollars par an. La plateforme revendique aujourd’hui plus de 150 millions d’utilisateurs, un chiffre multiplié par plus de 15 en deux ans seulement. Il se trouve que les confinements pendant la pandémie ont poussé certains et certaines à se dénuder pour gagner « facilement » de l’argent.

Dans une interview au Financial Times publiée hier, Tim Stokely, patron d’OnlyFans, avait notamment accusé la banque américaine BNY Mellon d’avoir refusé d’effectuer des virements. « Nous n’avions pas le choix », avait-il alors dit de la décision de bannir « tout contenu sexuellement explicite » mais pas la nudité.