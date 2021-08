OnlyFans s’apprête à bannir le contenu pornographique

OnlyFans va évoluer et ne plus accepter le contenu à caractère pornographique à compter d’octobre. Cela peut surprend sachant que la plateforme en ligne est (en très grande partie) connue pour tout ce qui touche ce domaine.

Bientôt la fin du contenu pornographique sur OnlyFans

La société continuera d’autoriser les créateurs et créatrices de contenu pour adultes à publier des photos et des vidéos dénudées, conformément à ses nouvelles directives. Mais les contenus pornographiques seront interdits sur le site. OnlyFans ajoute que cette décision a été prise « pour se conformer à la demande de nos partenaires bancaires et de nos fournisseurs de services de paiement », tandis que le contenu explicite pourrait également éloigner les investisseurs potentiels. Le groupe cherche actuellement à lever des fonds, mais rencontre des difficultés à trouver des investisseurs. Sa valorisation est d’un milliard de dollars.

« Afin d’assurer la durabilité à long terme de notre plateforme, et de continuer à accueillir une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos directives de contenu », a déclaré OnlyFans. « Nous partagerons plus de détails dans les prochains jours et nous soutiendrons et guiderons activement nos créateurs à travers ce changement de directives de contenu ».

Un succès tout particulier depuis les confinements

Pour ceux qui ne le savent pas, OnlyFans est une plateforme en ligne qui permet aux créateurs de poster des contenus derrière un abonnement. La plupart des personnes sur OnlyFans sont des hommes et des femmes qui postent du contenu érotique, voire pornographique. Le site a vu sa popularité grimper pendant les confinements avec le Covid-19. Des hommes et femmes ont estimé que publier des photos ou vidéos de leurs corps était un moyen de gagner « facilement » de l’argent.

Ce changement pour OnlyFans concernant la fin du contenu pornographique va être de taille. Ceux et celles qui publient des photos et vidéos olé-olé vont devoir trouver des alternatives une fois que ce sera le mois d’octobre. Autant dire que la concurrence se frotte déjà les mains.