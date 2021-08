The Matrix Resurrections (Matrix 4) : le titre confirmé et un trailer dévoilé au CinemaCon

Matrix 4 a enfin son titre définitif, et ce dernier est bien celui était annoncé il y a quelques mois par les rumeurs : en ouverture de la CinemaCon, la Warner a confirmé que Matrix 4 sortirait en salles sous le titre The Matrix Resurrections. Mieux encore, un premier trailer du film a été diffusé lors de cette même conférence, trailer qui n’a malheureusement pas été rendu public (à ce sujet, attention aux faux trailers qui pullulent depuis hier).

Neo aura bien la barbe et le look de John Wick dans The Matrix Resurrections

En revanche, les journalistes présents n’ont pas hésité à lâcher des infos sur ce qu’ils avaient vu. On sait donc que Thomas Anderson (Keanu Reeves) n’a plus aucun souvenir de la Matrice et que ce dernier suit même une thérapie afin de surmonter ses traumas. Le thérapeute de « Neo » n’est autre que l’excellent Neil Patrick Harris (Gone Girl). Thomas Anderson semble donc poursuivre une vie paisible lorsqu’il croise la route de Trinity. Bien qu’amnésique de ses aventures passées, le visage de Trinity lui rappelle quelque chose. Thomas demande alors à la jeune femme s’ils ne se sont pas déjà vu quelque part (manuel de la drague, tome 1). Plus loin dans le trailer,, Anderson fait la rencontre d’un individu mystérieux interprété par Yahya Abdul-Mateen II (Morpheus II). Ce dernier propose à Anderson de prendre une pilule rouge, qui comme chacun le sait permet de voir le « vrai » monde derrière les apparences de la Matrice.

The Matrix Resurrections sera disponible sur HBO Max le 22 décembre 2021 aux Etats-Unis. En France, il faudra attendre la sortie en salles, sans doute dans les mêmes eaux.