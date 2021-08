Un avion d’Alaska Airlines évacué après l’auto-combustion d’un smartphone Samsung

Décidément, Samsung est abonné aux incidents d’auto-combustion qui font la une des médias. Après les sinistres causés par les explosions de Galaxy Note 7 (ce qui avait fini par causer l’arrêt de production de ce modèle), voilà qu’un Galaxy A21 fait des siennes sur un vol d’Alaska Airlines. A priori, le smartphone a commencé à se consumer tandis que l’avion était encore sur la piste de décollage de l’aéroport de Seattle, ce qui a permis l’évacuation des passagers sans trop de stress.

Earlier this evening, POSFD responded to a report of a fire in the cargo hold of Alaska Airlines Flight 751. Upon arrival, the fire was contained and passengers and crew were evacuated from the aircraft. (1/2) pic.twitter.com/rY2cFgrmUH

— Seattle-Tacoma Intl. Airport (@flySEA) August 24, 2021