Starlink passe la barre des 100 000 abonnés

Elon Musk l’a bien sûr confirmé en personne sur son compte Twitter : Starlink a distribué 100 000 terminaux de réception internet par satellites ! Il y a deux semaines à peine, la barre des 90 000 abonnés venait d’être franchie. Dans la foulée, Elon nous annonce que Starlink livre désormais ses terminaux dans une quinzaine de pays, dont les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, les Pays Bas, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, le Canada, etc.

Cette première salve d’abonnés Starlink n’est que la première pierre d’un édifice beaucoup plus vaste. Starlink dispose actuellement de 1800 satellites en orbite basse (ce qui permet d’obtenir une latence bien plus faible à la connexion que les offres concurrentes) et cible un objectif final de 42 000 satellites « internet ». La couverture globale en continue (pour les abonnés actuels) sera atteinte dès le mois de septembre prochain, lorsque la totalité des satellites déployés auront atteint leur orbite opérationnelle.